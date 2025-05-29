У Москві кажуть, що сербські компанії "хочуть нажитися на крові слов'янських народів".

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації звинуватила Сербію в постачанні боєприпасів Збройним силам України.

В пресрелізі, який має назву "Сербський воєнпром намагається вистрілити Росії в спину", розвідка скаржиться на "конвеєр смерті", в якому беруть участь найбільші компанії сербського військово-промислового комплексу: "Югоімпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

За їхніми даними, Україна вже отримала від сербських компаній сотні тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню і гаубиць, а також мільйони патронів для стрілецької зброї:

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"Навряд чи подібні поставки можна обґрунтувати "гуманітарними міркуваннями". У них одне очевидне призначення - вбивати і калічити російських військовослужбовців і цивільне населення Росії".

Москва заявляє, що для поставок використовують фальшиві сертифікати кінцевого користувача. Країнами-посередниками найчастіше є Чехія, Польща та Болгарія. Також, згідно з повідомленням російської розвідки, до поставок залучають африканські країни.

Російське відомство звинуватило сербських оборонників та "їхніх покровителів" у бажанні "нажитися на крові братніх слов'янських народів".

Сербія постачає Україні зброю

Як відомо, попри офіційно нейтральну позицію у війні Росії проти України, Сербія фактично постачає боєприпаси, які зрештою опиняються в українській армії.

За даними західних ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році через треті країни до України надійшло сербських боєприпасів на суму приблизно 800 мільйонів євро.

Сербські компанії не постачають зброю безпосередньо Україні, але активно продають її країнам НАТО, зокрема Сполученим Штатам Америки, Іспанії, Чехії та Польщі.

Президент Сербії Александр Вучич визнав, що знає про кінцеве призначення цієї зброї і не планує цього припиняти

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