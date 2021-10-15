Нові обмеження проти режиму Олександра Лукашенка можуть бути готовими у листопаді.

У Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі може бути запроваджено у листопаді.

Про це повідомляє DW із посиланням на високопосадовця ЄС.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - заявило джерело.

Як відомо, брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення усіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю у структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.

Читайте такожЕкс-президента США госпіталізували з сепсисом (відео)Після невизнаних Заходом президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Три з них - минулого року, четвертий - у червні цього року.

У підсумку зараз у санкційному списку перебувають 166 фізичних осіб, включно з самим Лукашенком, а також 15 установ і підприємств.

Крім того, у червні Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів.

Про підготовку п'ятого пакета санкцій стало відомо на початку вересня.

Протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня того ж року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Станом на вересень 2021 року в Білорусі політв'язнями визнано 674 особи.

Автор: Леся Лещенко