Це вже буде третій етап санкцій через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) завтра, 16 грудня, погодить рішення про нові санкції проти 29 осіб і 7 установ Білорусі.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

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"Посли ЄС завтра готові схвалити третій пакет санкцій щодо Білорусі - 29 осіб і 7 установ. Потім (рішення) має отримати "зелене світло" з боку міністрів ЄС з охорони довкілля у четвер перед офіційною публікацією (в Офіційному журналі ЄС - УНІАН)", - написав Йозвяк.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко