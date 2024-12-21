У Європі розходяться думки перед приходом Трампа в Білий дім - і в питанні коаліції миротворців, і членства України в НАТО.

Україні дуже важко зібрати потужну коаліцію серед європейських країн. Приміром, Німеччина не хоче вводити миротворчі війська в Україну "з історичних причин", вважають експерти. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна вже "несе найважчий тягар" і з підтримки України, і із захисту східного флангу НАТО, на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

При цьому президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважають, що тільки членство в Північноатлантичному альянсі може гарантувати суверенітет України, пише Financial Times.

Повідомляється, що деякі дипломати вважають, що коаліцію миротворців неможливо організувати без підтримки Сполучених Штатів Америки - зокрема, в галузі рекогносцировки (розвідки для отримання відомостей про противника).

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"І, можливо, без остаточного підкріплення безпеки у вигляді американської ядерної парасольки", - йдеться в матеріалі.

Нідерландський політик і 11-й генеральний секретар НАТО Де Хооп Схеффер називає членство України в Альянсі "найекономічно найефективнішим рішенням". Однак, за його словами, обраний президент США Дональд Трамп не пропонуватиме Україні цей варіант, щоб посадити кремлівського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

"Він дуже чітко дав зрозуміти, що європейцям доведеться розмістити війська на землі, а Сполучені Штати цього робити не будуть", - зазначив він.

Директор київського аналітичного центру "Нова Європа" Альона Гетманчук заявляє, що тільки "запрошення та поступовий вступ до НАТО" є єдиною надійною гарантією, яка переконає Україну підтримати мирну угоду.

За її словами, європейським союзникам потрібно буде надати "перехідні" зобов'язання, починаючи з військових інструкторів і радників і закінчуючи "місією стримування у вигляді боєготових військ".

ЗМІ пише, що саме з "очікуваннями" пов'язані найбільші розбіжності в думці. У Східній і Північній Європі більш спектично ставляться до готовності Росії сісти за стіл переговорів, ніж жителі Південної Європи.

"Скептики самі розходяться в думках щодо того, що робитиме Трамп, якщо Путін відкине його вмовляння: одні сподіваються, що він подвоїть підтримку України, інші побоюються, що він може взагалі відмовитися від неї. Це ускладнює пошук спільних позицій, які можна було б представити Білому дому як доказ готовності Європи взяти на себе більший тягар підтримки Києва", - йдеться в матеріалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що за якої умови в Україні можуть з'явитися німецькі миротворці. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що це станеться тільки після того, як припиниться вогонь.

"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата", - зазначив він.

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