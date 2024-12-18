Європейські країни можуть зібрати до 100 тисяч своїх військових, щоб відправити їх як миротворців в Україну.

Європа може задіяти близько 100 тисяч військовослужбовців для відправки в Україну як миротворців. Так звані "сили стримування" можуть бути сформовані коаліцією в кількості п'яти-восьми країн, повідомив один український чиновник на правах анонімності виданню Reuters.

Повідомляється, що аналітики та офіційні особи при цьому дають різні оцінки чисельності таких сил, наголошуючи, що багато чого залежатиме від їхньої конкретної місії. Вважається, ніби доцільно буде відправити близько 40 тисяч європейських військовослужбовців.

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За словами австрійського військового експерта Франца-Штефана Гаді, який нині працює в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, за схеми ротації, коли підрозділи готуються до розгортання та відновлюються після розгортання, до місії може бути залучено близько 100 000 військовослужбовців.

"Це, безумовно, сильно розтягне європейські сухопутні війська", - зазначив він.

Крім того, він підкреслив, що в такому разі європейським країнам доведеться скоротити інші місії. Зокрема, "з підтримання миру на Балканах".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що миротворці мають діяти під егідою Організації Об'єднаних Націй. Але інші чиновники кажуть, що це дасть Росії, постійному члену Ради Безпеки ООН, занадто великий вплив. ЗМІ також пише, що Європі доведеться переконати США взяти участь у цій операції, хоча б у розвідувальній та іншій оперативній допомозі.

Що ще відомо про можливу відправку європейських миротворців

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони Німеччини бачить роль своєї країни в процесі припинення вогню між Україною і Росією та у відправленні миротворців.

Крім того, екс-радник держсекретаря США зазначив, що кожна країна, яка є членом НАТО, може без дозволу відправити миротворців в Україну.

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