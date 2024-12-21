За його словами, відповідне рішення ухвалюватиме парламент Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може уявити собі німецьких солдатів в Україні, але тільки після припинення вогню.

"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", – сказав Пісторіус, якого цитує ntv.

Він зазначив, що відповідне рішення прийматиме парламент. За словами міністра, Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не стоятиме осторонь та не залишиться незалученою.

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Західні миротворці в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Європі тривають дискусії про можливе введення миротворців на лінію розмежування між Україною та РФ в разі домовленості про закінчення бойових дій.

Авторитетний військовий аналітик Франц-Штефан Гаді переконаний, що ідея з миротворцями матиме сенс лише у тому випадку, якщо це будуть добре оснащені потужні війська, справді готові до бою з росіянами. Просто спостережну місію ООН він вважає беззмістовною.

Тим часом Financial Times пише, що Європа насправді не готова реалізувати миротворчу місію у жодному форматі без прямої участі США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. За його словами, наразі тривають консультації і у цьому допомагає президент Франції Еммануель Макрон.

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