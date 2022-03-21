Програма надає спільну оцінку стратегічного середовища, у якому діє ЄС, а також загроз і викликів, із якими стикається союз.

Європейський союз вперше у своїй історії затвердив оборонну стратегію. Програма називається "Стратегічний компас".

Про це повідомив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс у Twitter.

"Європейський Союз тільки що затвердив "Стратегічний компас", він дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом із НАТО став реальним гравцем у геополітичній обороні й безпеці", - написав Рінкевічс.

Він підкреслив, що це - тільки початок шляху, і багато чого залежатиме від того, наскільки успішно ЄС підтримає Україну в боротьбі з російською агресією.

"Стратегічний компас" дає Євросоюзу амбітний план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року, повідомляється на сайті Європейської ради.

Програма надає спільну оцінку стратегічного середовища, у якому діє ЄС, а також загроз і викликів, із якими стикається союз.

"Документ містить конкретні та практичні пропозиції з дуже точним графіком виконання, щоб покращити здатність ЄС рішуче діяти під час криз та захищати свою безпеку та своїх громадян. Компас охоплює всі аспекти політики безпеки та оборони та структурований навколо чотирьох стовпів: діяти, інвестувати, партнер і безпечний", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого програма передбачає створення можливості для швидкого розгортання до 5 тисяч військовослужбовців для різних типів криз; підвищення мобільності військових; розробку Космічної стратегії ЄС для безпеки та оборони; створення політики кіберзахисту ЄС для кращої підготовки до кібератак і реагування на них; розробка інструментів для виявлення та реагування на широкий спектр гібридних загроз; розширення можливостей аналізу розвідувальних даних; посилення співпраці зі стратегічними партнерами, такими як НАТО, ООН та регіональними партнерами та інше.

"Загрози зростають, і ціна бездіяльності зрозуміла. "Стратегічний компас" – це керівництво до дії. Він визначає амбітні шляхи розвитку нашої політики безпеки та оборони на наступне десятиліття. Це допоможе нам нести відповідальність за безпеку перед нашими громадянами та рештою світу. Якщо не зараз, то коли?", - сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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