Джон Кірбі каже, що Білий дім не знає деталей угоди з Пригожиним.

Сполучені Штати Америки заперечують будь-яку причетність до заколоту в Росії, вони мали "хороший, прямий зв'язок з росіянами на вихідних".

Про це заявив спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на прес-конференції, пише Sky News. За його словами, вони повідомили про свою непричетність і висловили надію на те, що Росія буде дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.

Кірбі зазначив, що Сполученим Штатам не відомі параметри угоди між Путіним і ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Також вони не знають, де зараз знаходиться Пригожин і велика частина його військ.

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Видання зазначає, що спікер не захотів визначити події вихідних як заколот або державний переворот.

Повстання в Росії: реакція США

Нагадаємо, що після "походу Пригожина на Москву" в Білому домі заявили, що Сполучені Штати стежать за ситуацією і збираються проконсультуватися з союзниками з цього питання.

Сьогодні виступив президент Джо Байжен. Він заявив, що подія була частиною боротьби всередині російської системи.

За даними ЗМІ, під час заколоту Держдеп вирішив відстрочити введення санкцій проти російської приватної військової компанії "Вагнер", щоб не ставати на чиюсь сторону.

Джерело CNN розповіло, що Сполучені Штати оцінювали ймовірність розвитку заколоту як більш жорстокого і "кривавого".

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