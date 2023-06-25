Штати побоюються, що це виглядатиме так, ніби країна стала на бік Путіна.

У Держдепі США вирішили відтермінувати заплановане запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер". Йдеться про обмеження щодо "золотого бізнесу" приватної військової компанії в Африці.

Про це пише видання WSJ із посиланням на джерела. Зазначається, що про запровадження нових санкцій щодо "золотого бізнесу" компанії Пригожина в Африці у Штатах планували оголосити у вівторок. Проте нові обмеження вирішили відкласти.

"Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", – заявило виданню джерело, пояснюючи причини такого рішення.

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Санкції проти ПВК "Вагнер": попередні рішення

26 січня 2023 року у США Міністерство фінансів запровадило санкції проти ПВК "Вагнер" та низки російських посадовців, повʼязаних із компанією. Зокрема, до списку потрапив фінансист президента РФ Володимира Путіна.

27 лютого Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнер". Загалом до списку обмежень потрапили 164 фізичних та 85 юридичних осіб з Росії за підтримку найманців у війні РФ проти України.

13 квітня повідомлялося, що санкції проти ПВК "Вагнер" та ще однієї компанії Пригожина запровадив Європейський Союз. У документі наголосили, що "вагнерівці" несуть відповідальність за підтримку дій, спрямованих на підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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