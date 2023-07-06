Він переконаний, що в разі нового бунту збройні сили не будуть вірні Путіну.

У разі повторення заколоту в Росії Путіна будуть готові підтримати менше третини співробітників Федеральної Служби безпеки.

Про це заявив російський опозиційний політик Михайло Ходорковський в інтерв'ю Newsweek. Він каже, що з ним часто зв'язуються співробітники ФСБ, які розчарувалися в путінському режимі. За його даними, рівень лояльності людей, які служать Путіну, досить низький.

"Я думаю, що якби завтра був інший заколот, і співробітників ФСБ закликали захищати Путіна від цього заколоту, я думаю, що тільки 30% були б готові це зробити", - сказав Ходорковський.

Відео дня

При цьому найближче оточення Путіна розуміє, що їх доля і майбутнє повністю переплетені з долею диктатора. "Що не означає, що вони можуть не зрадити його в один прекрасний день або вони не зрадять його в один прекрасний день", - додав він.

А ось інші люди з оточення диктатора намагаються залишити для себе відкритим "чорний вихід". Він назвав найбільшою шкодою режиму те, що Пригожин сказав аудиторії Путіна, що війна - помилка.

"Це слова, які люди на передовій не хочуть чути, тому що це означає, що їх зрадили. Так що він, по суті, сказав,"вас зрадили". Ідеї, які Пригожин артикулював своїм повстанням, не стираються і тепер в головах людей. Вони це чули. Так що чи буде це Пригожин, чи буде це хтось інший, це не має значення. Ясно одне, російські збройні сили не будуть вірні Путіну", - додав політик.

Повстання в Росії

Як відомо, 23 червня ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російські війська в атаці на їхні позиції і оголосив "похід на Москву".

Вже вранці стало відомо, що "вагнерівці" перетнули кордон з РФ і встановили контроль над військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. Далі вони пішли в бік Москви, практично без опору пройшовши Воронезьку, Липецьку і Тульську області.

Путін після тривалого мовчання випустив відео, в якому назвав те, що відбувається "ударом в спину" і пообіцяв відповідь.

Вже ввечері, коли світ чекав протистояння неподалік від Москви, Пригожин розгорнув свої колони назад. Коли він зіткнувся з критикою, ватажок "вагнерівців" сказав, що влаштував це для демонстрації протесту, а не повалення влади.

Повідомлялося, що за час заколоту найманці ПВК знищили один літак і шість російських вертольотів. Вбито 13 російських пілотів.

Російська влада дозволила Пригожину і його найманцям піти в Білорусь, незважаючи на всі обіцянки покарати бунтарів. Більше того, ЗМІ писали, що Пригожину повернули гроші, вилучені під час обшуків.

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