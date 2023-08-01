Смерть президента стане психологічним шоком, але не зашкодить обороні країни.

Україна має план на випадок загибелі президента в умовах війни, хоча публічно про це українські посадовці говорити відмовляються. Про це пише американське видання Politico.

Автори публікації відзначають, что питання можливого вбивства президента російськими військами не можуть ігнорувати ані в Україні, ані на Заході. Володимир Зеленський є не просто формальним керівником держави: він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з Росією.

Politico нагадує, що на початку повномасштабної війни, за заявами українських посадовців, росіяни здійснили кілька спроб ліквідації українського президента, а радикально налаштовані російські депутати та "воєнкори" досі регулярно вимагають вбити Зеленського.

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"Через загрозу, яка нависла над його життям, закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю. Українські посадовці були розлючені минулого лютого, коли за три дні до його очікуваного приїзду з’явилася інформація про запланований візит до Брюсселя, що поставило під загрозу його поїздку", – пише видання.

Видання зазначає, що попри небажання українських посадовців про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще торік це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв'ю заявив, що "українці мають плани" щодо "безперервності уряду".

Формально, за конституцією, лінія наслідування влади є чіткою: коли президент не може виконувати свої обов’язки, голова Верховної Ради України бере на себе його обов’язки. Politico відзначає, що поточний голова Верховної Ради — Руслан Стефанчук — не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

"Є сильна команда лідерів, і я думаю, що ми побачимо колективний уряд", – пояснює гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

Видання припускає, що за відсутності Зеленського колективно керувати державою будут Стефанчук, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача армії.

"Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому, якби із Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте", — сказав Каратницький.

Він зазначив, що в Україні створено "відпрацьовану" адміністративну, військову та дипломатичну машину.

Politico відзначає, що світова історія теж підтверджує вищесказане. За підрахунками експертів Національного бюро економічних досліджень США, за останні 150 років відбулося 59 убивств національних лідерів.

"Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні", – підсумували вони.

Замахи на життя Зеленського

За підрахунками американського публіциста Кріса Уіппла, росіяни скоїли або планували скоїти щонайменше 12 спроб фізичної ліквідації Зеленського. Про це ж говорив і радник голови ОП Михайло Подоляк, який нарахував не менше 10 таких спроб в перші тижні вторгнення.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в певний момент Зеленському так набридли постійні попередження спецслужб про підготовку ворогом чергового замаху на нього, що він заборонив його турбувати цими повідомленнями.

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