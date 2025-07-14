Поставки включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про різке збільшення поставок зброї європейським союзникам для подальшої передачі в Україну.

Як повідомляє Axios із посиланням на обізнане джерело, у першій хвилі таких поставок США продадуть союзникам по НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів.

"Поставки, які в кінцевому підсумку призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Це кардинальна зміна політики Трампа, який спочатку відмовлявся стати на бік України і донедавна наполягав, що постачатиме лише оборонну зброю, щоб не допустити ескалації війни", – йдеться в матеріалі.

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Крім того, Трамп оголосив, що в Росії є 50 днів на укладення угоди щодо війни в Україні, інакше вона зіткнеться зі 100% митами. Це мало б значний вплив на світові ринки нафти, пишуть журналісти.

Представник Білого дому зауважив у коментарі Axios, що Москва повинна погодитися на припинення вогню протягом 50 днів, щоб уникнути жорстких санкцій і мит.

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