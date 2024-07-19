Зеленський і Трамп планують провести телефонну розмову, - CNN

Вона має відбутися у п'ятницю, 19 липня.

Колишній президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову. Вона має відбутися у п'ятницю, 19 липня.

Про це пише CNN з посиланням на два джерела, знайомі з планами. Ця розмова стане їхньою першою розмовою після того, як Трамп залишив Білий дім, і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде його політика щодо війни в Україні після перемоги на президентських виборах у листопаді.

Як розповіло одне з джерел, що графіки сторін часто змінюються. Вже деякий час ведуться дискусії про відповідний час для дзвінка між Зеленським і Трампом.

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Вибори у США

Після дебатів у Штатах та Європі виникли побоювання, що чинний глава Білого дому Джо Байден можна програти вибори Трампу. Видання Аxios спрогнозувало, що Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними.

Водночас Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США. Нещодавно Венс, заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх наголосила, що США активізували свою оборонно-промислову базу. Думку про те, що Україна не може перемогти у війні, Сінгх відкинула.

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