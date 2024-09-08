Зеленський попросив Мелоні бути посередником у переговорах зі США щодо ЗРК Patriot, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зіграла посередницьку роль у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot. Про це повідомляє газета Messaggero з посиланням на джерела.
"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими", - йдеться у виданні.
Також під час переговорів Зеленського і Мелоне йшлося про передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати.
"За останньою інформацією, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського", - наголошується в статті.
Системи ППО Patriot для України - деталі
Румунія подарувала Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідний указ після схвалення в парламенті опублікували на сайті президента країни Клауса Йоганніса.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що рішення передати Україні румунську систему Patriot ухвалено. Він подякував за це.