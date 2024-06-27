За його словами, в майбутньому країна має стати частиною об'єднаної Європи.

Білорусь повинна мати європейське майбутнє та колись стати членом Європейського Союзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Євросоюзу у Брюсселі. Він переконаний, що кожна європейська нація, що поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської сім'ї.

"Це справедливо для України. Це вірно для Молдови, для жителів Балкан та Грузії. Я впевнений, що момент Грузії настане, і я впевнений, що будуть ухвалені рішення щодо Білорусі, тому що це теж європейська нація, яка в майбутньому має бути в об'єднаній Європі", - заявив Зеленський. Відео дня

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, що початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою схвалил ще у грудні.

Офіційно вони стартували 25 червня. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що наразі ми перебуваємо на порозі трансформаційного моменту.

Сьогодні стало відомо, що Україна підписала з Європейським союзом угоду про співпрацю у галузі безпеки. У цьому документі закріплено багатосторонні зобов’язання усіх країн-членів щодо підтримки України у військовій, фінансовій, гуманітарній та політичній сферах.

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