Він візьме участь у засіданні Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Брюсселі, де має бути підписано одразу три безпекові угоди, одна з яких - із Європейським Союзом загалом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. "Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - заявив він.

Зеленський повідомив, що зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів, проведе двосторонні переговори. Він додав, що кожен крок - заради наближення нашої історичної мети - миру та процвітання у спільному європейському домі.

Відео дня

"Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких - із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", - наголосив президент.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 25 червня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. За її словами, ми перебуваємо на порозі трансформаційного моменту.

Того ж дня у своєму відеозверненні Зеленський зауважив, що Україна обов'язково стане повноправним членом Європейського союзу. Тепер справа за спільною технічною роботою, адаптації української системи до ЄС та політичною волею Європи.

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