Разом з тим, представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Є підтвердження від розвідок і Служби безпеки, що Китайська Народна Республіка постачає в Росію порох і артилерію. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

"Важлива інформація, не дуже приємна. Ми отримали, нарешті, інформацію, що Китай поставляє зброю Російській Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо загальну інформацію від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, дуже детально про це буде сказано наступного тижня.

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"Особливо про дані, ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - участь китайців

На початку квітня українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці армії РФ на Донеччині. Україні відомі особисті дані про двох громадян Китаю, взятих у полон на лінії фронту у Донецькій області. Китайськими полоненими є: Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ім'я і прізвище китайською: 王广军) та Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波). Київ має підтвердження участі щонайменше 150 китайців у бойових діях на боці РФ.

У Китаї відреагувала на ці повідомлення, назвавши такі заяви безвідповідальними та заперечивши офіційну участь своїх військових у конфлікті.

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