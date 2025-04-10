У Пекіні запевняють, що прагнуть лише миру.

У Китайській Народній Республіці назвали слова президента України щодо участі її громадян у війні "безвідповідальними зауваженнями".

Під час пресконференції речника китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзяня попросили прокоментували заяву Володимира Зеленського про те, що Україна має персональні дані 155 громадян Китаю, які воюють на боці Російської Федерації.

За словами речника, Китай не є стороною "української кризи" та активно виступає за її мирне врегулювання:

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"Китайський уряд завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та, особливо, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Ми радимо відповідним сторонам правильно та чітко розуміти роль Китаю та утримуватися від безвідповідальних зауважень".

Китайські солдати на війні

Як відомо, нещодавно з'явилися повідомлення про участь китайських громадян у бойових діях на боці російських сил в Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на боці РФ у Донецькій області.

Він також зазначив, що за даними української розвідки, понад 150 китайських громадян були залучені до бойових дій через вербування в соціальних мережах.

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