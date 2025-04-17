За його словами, мандат української делегації передбачає обговорення питання припинення вогню.

Сьогодні у Парижі під час зустрічі української і французької команд з американською делегацією переговорний мандат не передбачає обговорення територіальних питань в рамках зусиль з припинення війни Росії проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

Зеленський розповів про свою телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сьогодні у Парижі має відбутися зустріч з американською делегацією, у тому числі з спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом.

"З президентом Макроном ми обговорили, що мандату у моєї команди і у його команди немає на обговорення території України", - наголосив Зеленський.

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Зокрема, мандат української делегації передбачає обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати. Зеленський сказав:

"Бажано повне припинення вогню, безумовне, але можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці, по морю. Те, що ми до цього обговорювали".

Президент підтвердив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, як це вже неодноразово декларувалася після пропозиції США.

Переговори в Парижі

Сьогодні українська делегація провела зустріч з представниками країн, які входять до "коаліції охочих". Зокрема, з Німеччини, Франції та Великої Британії. Київ представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявив, що заплановано зустрічі й з американською стороною.

Президент Франції Еммануель Макрон проведе на Єлисейських полях зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

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