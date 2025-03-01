Reuters припустило, що це відповідь віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, який сьогодні постійно повторював, що Зеленський не дякував Америці за допомогу.

Президент України Володимир Зеленський подякував світовим лідерам за підтримку після зустрічі з Дональдом Трампом, яка переросла в суперечку і скасування спільної пресконференції, запланованої на сьогодні вдень.

Зеленський скористався X, колишнім Twitter, щоб подякувати лідерам, які висловили свою підтримку на платформі соціальних мереж.

Серед них лідери Німеччини, Іспанії, Франції, Польщі, Швеції, Норвегії, Молдови, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Данії, Естонії, Литви, Латвії, Чехії, Фінляндії, Португалії, Хорватії, Європейського парламенту, Європейської комісії та Європейської ради.

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Reuters припустило, що це відповідь віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, який сьогодні постійно повторював, що Зеленський не дякував Америці за допомогу.

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

З репліками підтримки України майже одразу виступили багато європейських політиків.

"Президент Зеленський, Україно, ви не одні", - написав прем'єр Польщі Дональд Туск.

"Україно, Іспанія з тобою", - написав прем'єр Іспанії Педро Санчес.

"Агресор у цій війні - Росія, і ми мали рацію, допомагаючи Україні та запроваджуючи санкції проти Росії весь цей час, і ми продовжимо робити це, - цитує агентство AFP реакцію президента Франції Еммануеля Макрона. - Ми повинні поважати тих, що бився від самого початку війни".

За словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, "Україна може розраховувати на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та прагнення до миру і безпеки - це і наше завдання".

"Іноді дипломатія - це мистецтво неможливого у важких обставинах. Україно, Латвія з тобою", - відгукнувся президент Латвії Едгар Рінкевич.

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