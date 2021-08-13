Поліція пред'явила звинувачення пілоту.

У Канаді гелікоптер, який раптово приземлився, здивував жителів сільського муніципалітету Тісдейл провінції Саскачеван. Виявилося, пасажирка хотіла купити морозиво.

Мер населеного пункту Ел Джелліко проїжджав повз і побачив, як червоний вертоліт сідає на шкільну парковку, пише CBC.

Після посадки з транспортного засобу вилізла жінка і попрямувала до ресторану швидкого харчування неподалік.

"Ну, я вирішив, що хтось, певно, зголоднів. ... Однак перш за все подумав, що так, швидше за все, не варто було робити", - зазначив мер.

Читайте такожУ Львові таксист без прав хотів обдурити копів із допомогою мертвого батькаЗгодом поліція повідомила, що 34-річному пілоту пред'явили звинувачення через небезпечну експлуатацію повітряного транспорту. 7 вересня він має з'явитися до суду.

За словами правоохоронців, пасажирка зайшла в ресторан і купила торт-морозиво. При цьому вертоліт приземлився в районі неподалік від міського оздоровчого комплексу, а під час посадки підняв у повітря пил і бруд.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Автор: Катерина Комолова