Над позовом вже працюють юристи.

Білоруський блогер і журналіст Роман Протасевич заявив, що судитиметься з авіакомпанією Ryanair, на борту якої він перебував 23 травня 2021 року.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі центру "Системний Правозахист".

"Я планую подати позов до авіакомпанії Ryanair і також закликаю подати подібний позов всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу", - сказав Протасевич.

Блогер зазначив, що поки не може повідомити подробиці, тому що над позовом працює команда юристів.

Читайте такожКомік Слава Комісаренко втік із РФ в Україну, рятуючись від білоруського КДБ (відео)"Але як тільки все буде готово, я обов'язково розповім про це", - зазначив він.

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, що знаходилися на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

4 червня з'явилося "інтерв'ю" Романа Протасевича білоруському каналу. На цьому відео блогер заявив, що" визнає провину " за статтею про організацію масових заворушень у Білорусі. Також Роман Протасевич сказав, що поважає самопроголошеного президента Лукашенка. Крім того, він заявив, що всередині білоруської опозиції розглядався силовий сценарій захоплення влади. В кінці "інтерв'ю" Роман Протасевич вибачився, розплакався і заявив, що більше не хоче займатися політикою, і хоче жити нормальним життям, з сім'єю і дітьми.

Після інтерв'ю батько журналіста Дмитро Протасевич заявив, що білоруські силовики застосували тортури до його сина, а його перше "інтерв'ю" він назвав пропагандистським фільмом і знущанням.

За розслідування обставин вимушеної посадки літака в Мінську взялася Міжнародна організація цивільної авіації ( ІКАО, ICAO) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації і координує її розвиток