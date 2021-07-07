Близький друг родини політв’язня заявив, що в будинку з Протасевичем постійно перебували оперативники.

Звинувачений в особливо тяжких злочинах білоруський журналіст Роман Протасевич під домашнім арештом зареєстрував нову сторінку у Twitter.

У своєму першому відео він привітався з користувачами й попередив, що відповідатиме на питання підписників. Далі Протасевич уточнив, що веде сторінку сам без нагляду кого-небудь.

Також журналіст зазначив, що старий акаунт недоступний. Протасевич додав, що підтримує зв’язок з родиною, а зі штабом лідерки білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської поки не встиг зв’язатися.

На запитання, чи змінилися його політичні погляди після "інтерв’ю" білоруським пропагандистам, Протасевич відповів: "Мої погляди не змінилися. До того ж, відношення не може змінюватися по ходу інтерв’ю. Я розумію, чому багато людей не довірятимуть навіть аполітичним речам, які я буду тут писати".

Читайте такожБілоруські силовики відпустили затриманого українця РабешкаЯк і раніше, білорус заперечив будь-які катування з боку силовиків, коли він перебував у СІЗО.

Роман також написав, що живе з дівчиною Софією Сапегою в одному будинку. Пізніше пожартував, натякаючи на посадку літака білоруською владою, що аерофобія у нього надовго.

Журналісти TUT.BY наголошують, що в Білорусі обвинуваченому у тяжких злочинах під домашнім арештом зазвичай забороняють виходити з дому, користуватися засобами зв’язку, в тому числі інтернетом, отримувати і відправляти листи, приймати у себе гостей (навіть родичів). Що саме забороняти – вирішує слідчий.

Обвинувачених можуть контролювати за допомогою електронних браслетів, також вони зобов’язані відповідати на контрольні дзвінки й приїжджати за викликом представників силових відомств. У будинку може бути встановлена охорона або нагляд.

Видання пише, що знайомий родини Протасевичів повідомив, що поряд з Романом в орендованій квартирі постійно перебували оперативники.

Романа Протасевича та Софію Сапегу затримали 23 травня в аеропорту Мінська. Заради посадки пасажирського літака Лукашенко підняв у небо винищувач МіГ-29. Низка країн світу засудила дії режиму республіки, а аероперевізники зупинили повітряне сполучення з країною.

Політичні репресії у Білорусі тривають з літа 2020 року, коли мільйони громадян вийшли на демонстрації з вимогою перерахувати голоси за кандидатів на президентських виборах. Проте Лукашенко вдався до силового розгону протестів – з жорсткими затриманнями та вбивствами учасників акцій.

Протасевичу загрожує до 15 років в’язниці.

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Автор: Яна Ставська