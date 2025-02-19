У Кремлі зазначали, що зустріч президента Трампа і Путіна може відбутися до кінця лютого.

Президент США Дональд Трамп розповів, коли планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.

Як пише CNN, на конференції у Мар-а-Лаго, відповідаючи на запитання репортера про те, чи відбудеться зустріч до кінця лютого, Трамп відповів "Ймовірно".

При цьому президент США не відповів на запитання, чи є у нього на прикметі якась конкретна дата. До кінця лютого залишилося менше двох тижнів.

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Як нагадує видання, минулого тижня Трамп і Путін провели півторагодинну телефонну розмову, що свідчить про надзвичайне потепління у відносинах США і Росії.

Зустріч Трампа і Путіна - що відомо

Як розповідав раніше УНІАН, кремлівський диктатор Путін запросив Трампа до Москви під час телефонної розмови 12 лютого 2025 року.

Китай запропонував у себе провести зустріч Трампа і Путіна з питання України. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися до кінця лютого. При цьому Пєсков додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".

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