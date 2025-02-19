Президент США Дональд Трамп розповів, коли планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.
Як пише CNN, на конференції у Мар-а-Лаго, відповідаючи на запитання репортера про те, чи відбудеться зустріч до кінця лютого, Трамп відповів "Ймовірно".
При цьому президент США не відповів на запитання, чи є у нього на прикметі якась конкретна дата. До кінця лютого залишилося менше двох тижнів.
Як нагадує видання, минулого тижня Трамп і Путін провели півторагодинну телефонну розмову, що свідчить про надзвичайне потепління у відносинах США і Росії.
Зустріч Трампа і Путіна - що відомо
Як розповідав раніше УНІАН, кремлівський диктатор Путін запросив Трампа до Москви під час телефонної розмови 12 лютого 2025 року.
Китай запропонував у себе провести зустріч Трампа і Путіна з питання України. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися до кінця лютого. При цьому Пєсков додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".