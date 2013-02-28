Позаблоковість не є перепоною для участі України у підтримці миру у світі

- Питання позаблоковості України визначені на законодавчому рівні. І те, що сьогодні держава має позаблоковий статус не означає, що ми опинилася сам на сам із загрозами сьогодення, - розповів в ефірі 5 каналу перший заступник Начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабанеко.

За його словами Україна активно співпрацює з безпековими організаціями по підтриманню миру в кризових регіонах. Це працює на національну безпеку країни.

- Співпрацюючи з іншими державами, які є контрибуторами різних міжнародних операцій, ми підвищуємо не лише взаємосумісність, а й взаємодовіру та взаємобезпеку, - зазначив адмірал Ігор Кабаненко.