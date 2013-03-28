Лебедєв відвідує Харківщину з робочим візитом

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, сьогодні, 28 березня, на Харківщину з одноденним робочим візитом прибув Міністр оборони України Павло Лебедєв.

– Моя ціль прибуття до Харкова полягає в перевірці боєготовності та боєздатності військових частин, особового складу та техніки виконувати основні завдання, які покладені на Збройні Сили України, – повідомив Павло Лебедєв.

Керівник вітчизняного оборонного відомства наголосив, що ситуація у Збройних Силах перебуває під постійним контролем Президента України.

– Основна увага приділяється стану бойової підготовки військових частин, практичному виконанню планових стрільб та навченості особового складу, – зазначив Павло Лебедєв.

Кінцевою метою військової реформи є створення боєздатних, мобільних, компактних, всебічно забезпечених професійних Збройних Сил, здатних оперативно реагувати на виклики та загрози національній безпеці України. Також, за його словами, передбачається посилити соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Це стосується матеріального, фінансового та житлового забезпечення.

За словами Міністра оборони, стимулом до відмінного виконання службових обов’язків для військовослужбовців має бути, окрім іншого, їх гідне грошове утримання.

Саме тому, за його словами, нещодавно Постановою Кабінету Міністрів України було внесено низку змін до питань грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил.

– Військовослужбовцям, яким не підвищено грошове забезпечення у попередні періоди, воно збільшиться поетапно – з першого квітня 2013 року і до першого липня наступного, 2014 року. Тобто за рік і 4 місяці відбудеться подвійне збільшення грошового забезпечення, – відзначив Павло Лебедєв.

Міністр оборони повідомив, що він дав вказівку підготувати проект розпорядження щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки. Це буде стосуватися усіх видів Збройних Сил України.

Також він нагадав, що з 1 квітня в Україні стартує останній весняний призов. Зокрема, до лав Збройних Сил України призвуть близько 7,5 тисяч юнаків. Крім того, сплановано завершити до кінця 2013 року перехід на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом військових частин та підрозділів Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Високомобільних десантних військ ЗС України, військ спеціального призначення та інших, яким вже удвічі підвищено грошове забезпечення.

– Сьогодні велика увага приділяється якісному відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, – повідомив Павло Лебедєв.

В рамках робочої поїздки на Харківщину Міністр оборони України прискіпливо ознайомився зі станом справ у 203-й навчально-авіаційній бригаді Повітряних Сил, що у Чугуєві, де оглянув літальні апарати, основні об’єкти забезпечення польотів авіації тощо. У Харкові, на командному пункті 164-ї окремої радіотехнічної бригади повітряного командування “Центр” було на практиці перевірено систему управління підрозділами та алгоритм роботи чергових сил протиповітряної оборони.

А в розташуванні одного з дивізіонів 302-го зенітного ракетного полку повітряного командування “Центр” Міністр оборони України ознайомився із плануванням бойової підготовки та оглянув позиції зенітного ракетного комплексу типу С-300.

Павло Лебедєв приділив чимало уваги вивченню організації навчального процесу у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Ретельно вивчили члени робочої групи Міністерства оборони України й процеси щодо реформування Гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Після короткого підбиття підсумків із командуваннями Харківського та Чугуївського гарнізонів на аеродромі 203-ї навчально-авіаційної бригади Міністр оборони України Павло Лебедєв повернувся до Києва.