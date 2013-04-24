Пошукова група «Червона зірка» знайшла імена 7667 воїнів Червоної армії

– Напочатку нашої роботи були дані про близько 14 тисяч загиблих. Сьогодні в наших списках більше 22 тисяч солдатів і офіцерів, які ціною власного життя визволяли Токмакщину. На кожного з них складено особову картку, підкріплену офіційними документами. Кожен документ, кожна архівна довідка досконало вивчена та досліджена, – зазначив підполковник Вадим Вітер.

Голова Запорізької обласної ради Павло Матвієнко, який уважно ознайомився з результатами роботи пошукової групи, щиро подякував ентузіастам за колосальну працю, і запропонував зробити на прикладі Токмакського району пілотний проект для всієї області. Крім того, голова Запорізької облради запропонував долучитися до проекту «Червона зірка» обласному центру патріотичного виховання молоді та історикам запорізьких вищих навчальних закладів. Зі свого боку Павло Матвієнко має намір лобіювати продовження проекту через Міністерство оборони України та музей Великої Вітчизняної війни, де сьогодні сконцентровані всі архівні документи 1941-1945 років.

До речі, члени пошукової групи «Червона зірка» збирають інформацію як про звичайних солдат, так і про героїв Радянського Союзу. І про всіх знаходять дуже цікаві відомості, яких раніше не знали навіть їхні найближчі родичі.