На Харківщині військові вогнеборці локалізували умовну пожежу

Зокрема, на практиці було відпрацьовано алгоритм дій посадових осіб військової частини під час виникнення позаштатної ситуації на об’єкті.

Організатори практичного навчання – офіцери Північного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України в рамках обміну досвідом залучили до тренування усіх начальників служб пожежної безпеки та командирів пожежних підрозділів військових частин, розташованих в регіоні. У заході взяли участь понад 100 військовослужбовців та цивільних працівників, також було задіяно близько 10 одиниць спеціальної техніки.

– Специфіка військового майна, що знаходиться у наших сховищах, вимагає постійного вдосконалення підходів до запобігання пожеж чи інших надзвичайних ситуацій. Цей напрямок роботи є пріоритетним для всього особового складу військової бази, – розповів командир військової частини полковник Олег Резуненко.

– Для спеціального навчання у нас створено пожежно-психологічну смугу. Різного роду перешкоди виховують у солдатів стійкість до вогненної стихії та впевненість у власних силах, – повідомив начальник служби пожежної безпеки військової бази майор Володимир Немирович. Він додав, що подібного до цього навчального місця більше немає у військових частинах, розташованих у східних областях країни.

Після теоретичної частини заходу відбулася безпосередня локалізація наслідків умовного займання боєприпасів, що зберігалися на відкритому майданчику.

– Особовий склад військової частини продемонстрував високі практичні знання та професійні навички, – зазначив начальник Північного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України полковник В’ячеслав Стола, підбиваючи підсумки тренування з гасіння умовної пожежі на технічній території військової бази.