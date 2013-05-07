Військовослужбовці Збройних Сил України пишаються подвигом ветеранів ВВВ

У Запоріжжі напередодні святкування 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулася військово-патріотична акція “Шануємо, пам’ятаємо, пишаємось!” У рамках заходу на базі обласного військового комісаріату відбувся круглий стіл “Ніхто не забутий, ніщо не забуто!”. Почесними гостями стали ветерани Великої Вітчизняної війни та військової служби.

Своїми спогадами з присутніми про роки воєнного лихоліття, про нелегкий шлях переможців, воєнні будні та події, які закарбувалися в пам’ять на все життя, поділилися ветерани війни Герой Радянського Союзу, льотчик-штурмовик генерал-майор у відставці Петро Рубанов, полковники у відставці Володимир Волобуєв та Віктор Варвашеня.

Ветеранам війни були вручені Почесні грамоти і квіти від начальника Запорізького гарнізону.

Урочистості з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Запоріжжі розпочалися з урочистого мітингу біля архітектурно-меморіального комплексу “Переправа”. У заході взяли участь представники місцевої влади та релігійних організацій, військовослужбовці місцевого гарнізону, ветерани Великої Вітчизняної війни, а також мешканці та гості міста.

Виступаючи перед присутніми, запорізький міський голова Олександр Сін закликав усіх присутніх пам’ятати подвиг наших воїнів-визволителів, шанувати тих, хто є серед нас.

Після хвилини мовчання керівництво області та міста разом з ветеранами війни, представниками громадських організацій, учнівської та студентської молоді, воїнами Запорізького гарнізону поклали вінки, гірлянди і букети квітів до меморіалу загиблих воїнів. Після урочистої частини відбувся святковий концерт, організований творчими колективами Запоріжжя.

Для усіх ветеранів була організована польова кухня зі смачною солдатською кашею.

А у Вінниці з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні було відкрито меморіальні дошки Героям Радянського Союзу генерал-майору авіації Сищикову Миколі Сергійовичу та першому військовому коменданту міста Вінниця підполковнику Брую Федору Пилиповичу.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь військовослужбовці Вінницького гарнізону, керівники органів місцевого самоврядування, ветерани Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил, представники громадських та освітянських організацій.

Варто зазначити, що меморіальні плити встановлено на фасадах будинків, де свого часу мешкали Герої Радянського Союзу. Відтепер ці будинки увійдуть до екскурсійних маршрутів Вінниці.

На Буковині з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні розпочалися урочистості автопробігом під гаслом “Слава переможцям у Великій Вітчизняній війні“. Автопробіг організований Чернівецькою обласною організацією Товариства сприяння обороні України стартував на Соборній площі м. Чернівці.

Під музику військового оркестру 300-го окремого механізованого полку до підніжжя пам’ятника Перемоги, що на Соборній площі, були покладені вінки. Присутні хвилиною мовчання вшанували тих хто не дожив до цього дня.

Через декілька хвилин учні водійських гуртків районних та обласного ТСОУ зайняли місця у навчальних автомобілях. Машини під керуванням дівчат та хлопців, у супроводі патрульних автомашин дорожньо-патрульної служби МВС України, вирушили за маршрутами по містах та селах Чернівецької області.

На Харківщині, напередодні 68-річниці з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, теж відбулася низка урочистих заходів.

Так, у 9-му Гарнізонному будинку офіцерів було проведено святковий звіт-концерт, присвячений дню Перемоги, за участю творчих колективів військової установи. Свій музичний подарунок для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також ветеранським організаціям підготували юні артисти за різними творчими і прикладними напрямками.

Вразила своїм масштабом концертна програма “Нашим визволителям присвячується”, яку працівники 9-го Гарнізонного будинку офіцерів підготували спільно із структурами культури Харківської міської ради. Свої музичні привітання ветеранам дарували і вокальні ансамблі “Форсаж” та “Екіпаж” Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, курсанти та музиканти військово-навчальних закладів Харківського гарнізону, а також митці із різних творчих колективів Слобожанщини.

Родзинкою свята став виступ Хору ветеранів Великої Вітчизняної війни, де художнім керівником Олена Жилкіна.

9 травня у Харкові на честь Дня Перемоги урочистим маршем пройдуть найкращі військовослужбовці Харківського гарнізону, а також курсанти Академії Військово-Морських Сил імені Петра Нахімова та Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Військовослужбовці цього гарнізону також прийняли участь і у міжнародній конференції, яка відбулася у приміщені Національного університету імені Івана Каразіна і була присвячена звільненню Лівобережної України. На конференції були присутні ветерани з різних куточків України, Росії та Білорусії. Слід зазначити, що більшість з них приймали безпосередню участь у звільненні лівобережної України. Також були залучені до проведення заходу й курсанти Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та Національного університету “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”.

У Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба напередодні 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні відбувся легкоатлетичний крос, присвячений цій знаменній даті. Захід проходив на “Лижній базі міста Харкова”, що у Лісопарку, з залученням постійного складу університету та членів їх родин. Виконуючий обов’язки начальника університету льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв, який організував та провів змагання, теж взяв участь у легкоатлетичному кросі.

Після завершення заходу полковник Андрій Алімпієв привітав переможців та нагородив їх сувенірами та грамотами.

На Львівщині, напередодні 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у приміщенні Львівського драматичного театру імені Лесі Українки відбулися урочисті збори членів обласної організації ветеранів України. У заході взяли участь заслужені ветерани війни та праці районів міста Львова, члени обласної організації ветеранів України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника командувача Західного оперативного командування полковник Григорій Антонов, начальник групи з виховної та соціально-психологічної роботи управління Західного ОК підполковник Богдан Степанків, учні навчальних закладів, військовослужбовці гарнізону.

Напочатку заходу почесний голова обласної організації ветеранів України Герой Соціалістичної праці, учасник бойових дій Тимофій Маханьок закликав присутніх пом’янути хвилиною мовчання тих бойових побратимів, які загинули в боях Великої Вітчизняної війни.

На завершення зборів відбувся святковий концерт, у ході якого ветеранів привітали учнівський мистецький колектив спеціалізованої середньої школи №45, хор ветеранів війни та праці “Ветеран” під керівництвом учасника бойових дій в Афганістані Анатолія Суся 58-го Будинку офіцерів та військові музиканти Академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного.