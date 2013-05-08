Український офіцер переміг на міжнародному фестивалі армійської пісні “Віват, Перемога!”

15-й Московський Міжнародний фестиваль армійської пісні “Віват, Перемога!”, у якому взяли участь майже 90 конкурсантів із 16-ти регіонів Російської Федерації та держав-учасниць СНД, був присвячений 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Конкурс відбувався у трьох номінаціях: “Автори-виконавці”, “Виконавці пісень професійних авторів” та “Вокально-інструментальні ансамблі та групи”.

Викладач військово-диригентської кафедри Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Іван Шерстюк, який був єдиним представником нашої держави, став лауреатом фестивалю у номінації “Автор-виконавець” та отримав диплом 3-го ступеня.

– Незважаючи на те, що я вже вдруге беру участь у цьому фестивалі, він залишається для мене серйозним випробуванням, – поділився враженнями офіцер. – Адже кількість талановитих виконавців збільшується з кожним роком, і сам захід набирає більшої ваги.

Під час загального шикування начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук від імені особового складу військового вишу подякував офіцеру за гідний виступ у конкурсі і побажав йому ще неодноразово здобувати найвищі нагороди на фестивалях різного рівня.