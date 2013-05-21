На Полтавщині розпочалася практична частина льотно-методичного збору

Щорічний захід окрім теоретичної складової та виконання парашутних стрибків льотним складом передбачає також і удосконалення навичок із складних видів підготовки та здачу заліків на клас.

Серед навчальних завдань у якості пріоритетних визначені такі, як підготовка екіпажів на складний пілотаж, бойове маневрування та повітряні бої з винищувачами поодинці та у складі пар, підготовка ведучих пар та інструкторів за складними видами льотної підготовки, підготовка при встановленому мінімумі погоди вдень та вночі, підготовка визначених екіпажів до виконання демонстраційних польотів та удосконалення методики підготовки екіпажів за складними видами льотної підготовки.

– Алгоритм виконання завдань побудований за схемою – від простого до більш складного, – зазначив командир авіаційної бригади полковник Олег Гесь. – За результатами виконання визначених вправ окрім збільшення загальної виучки та нальоту особового складу ми маємо отримати ще більшу кількість досвідчених пілотів. Фахова підготовка наших пілотів та їхнє прагнення удосконалювати свій професійний рівень дає нам сподівання на хороші результати.

Вильоти екіпажів упродовж першої льотної зміни стали тому підтвердженням. Польоти, які відбулися за схемою «день-ніч у складних метеоумовах» стали першим іспитом як для досвідчених, так і молодих пілотів. Загальний наліт за зміну склав 31 годину.