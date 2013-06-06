Представники ЗМІ випробували себе у ролі військових

Першою зупинкою медійників на полігоні став комплекс водолазної підготовки. На даний час – це єдиний на території України спеціалізований об’єкт, де може проводитися не лише спеціальна підготовка військових водолазів, але й підготовка екіпажів танків для подолання водних перешкод. Викладачі та курсанти військового вишу детально ознайомили гостей із можливостями комплексу та радо відповіли на запитання журналістів. А на озері військовослужбовці Академії продемонстрували, яким чином долає водну перешкоду танк Т-64 по дну водоймища. Також гості ознайомилися із підготовкою курсантів 184-го Навчального центру Академії сухопутних військ на комплексі підготовки інженерних військ, можливостями смуги психологічної підготовки та інших об’єктів польової навчально-матеріальної бази вишу.

Цьогорічні випускники факультету аеромобільних військ та розвідки продемонстрували свої навички із володіння прийомами рукопашного бою. Перемогти голіруч трьох і більше супротивників, розламати рукою цеглину чи дошку, утримати на руках шлакоблок, який розбивається кувалдою, надути до розриву грілку чи розірвати зубами алюмінієву банку з безалкогольним напоєм, або ж… філігранним ударом ноги збити склянку води із голови товариша – усе це до снаги майбутнім офіцерам-десантникам.

«Кожне слово має влучати у ціль». Це журналістське кредо гості полігону змогли практично реалізувати на вогневому містечку МЦМБ.

Представники ЗМІ мали змогу випробувати свої водійські навички на сучасному танкодромі Академії. Гості повинні були приборкати грізні бойові машини: танки та бойові машини піхоти. Кожен із присутніх міг подолати маршрут танкодрому у якості механіка-водія, навідника-оператора або командира бойової машини.

Цього ж дня журналістський десант також мав можливість спостерігати за стрільбою потужних артилерійських систем. Батарея реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» зіграла гучний фінальний акорд у програмі ознайомлення із можливостями Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Наприкінці дня, який представники ЗМІ провели в армії, голова Львівської обласної ради Віктор Шемчук та начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук подякували журналістам за їхню роботу та за високий професіоналізм і чітку позицію у висвітленні процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві, відзначили кращих із них грамотами і подарунками.