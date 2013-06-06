Представники ЗМІ випробували себе у ролі військових
Понад 50 представників ЗМІ із західного регіону нашої країни й Автономної Республіки Крим на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на Львівщини, відчули на собі особливості військової професії.
Першою зупинкою медійників на полігоні став комплекс водолазної підготовки. На даний час – це єдиний на території України спеціалізований об’єкт, де може проводитися не лише спеціальна підготовка військових водолазів, але й підготовка екіпажів танків для подолання водних перешкод. Викладачі та курсанти військового вишу детально ознайомили гостей із можливостями комплексу та радо відповіли на запитання журналістів. А на озері військовослужбовці Академії продемонстрували, яким чином долає водну перешкоду танк Т-64 по дну водоймища. Також гості ознайомилися із підготовкою курсантів 184-го Навчального центру Академії сухопутних військ на комплексі підготовки інженерних військ, можливостями смуги психологічної підготовки та інших об’єктів польової навчально-матеріальної бази вишу.
Цьогорічні випускники факультету аеромобільних військ та розвідки продемонстрували свої навички із володіння прийомами рукопашного бою. Перемогти голіруч трьох і більше супротивників, розламати рукою цеглину чи дошку, утримати на руках шлакоблок, який розбивається кувалдою, надути до розриву грілку чи розірвати зубами алюмінієву банку з безалкогольним напоєм, або ж… філігранним ударом ноги збити склянку води із голови товариша – усе це до снаги майбутнім офіцерам-десантникам.
«Кожне слово має влучати у ціль». Це журналістське кредо гості полігону змогли практично реалізувати на вогневому містечку МЦМБ.
Представники ЗМІ мали змогу випробувати свої водійські навички на сучасному танкодромі Академії. Гості повинні були приборкати грізні бойові машини: танки та бойові машини піхоти. Кожен із присутніх міг подолати маршрут танкодрому у якості механіка-водія, навідника-оператора або командира бойової машини.
Цього ж дня журналістський десант також мав можливість спостерігати за стрільбою потужних артилерійських систем. Батарея реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» зіграла гучний фінальний акорд у програмі ознайомлення із можливостями Міжнародного центру миротворчості та безпеки.
Наприкінці дня, який представники ЗМІ провели в армії, голова Львівської обласної ради Віктор Шемчук та начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук подякували журналістам за їхню роботу та за високий професіоналізм і чітку позицію у висвітленні процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві, відзначили кращих із них грамотами і подарунками.