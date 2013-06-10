Затверджено графік прийомів громадян представниками Міноборони та Генштабу ЗСУ

Згідно з цим рішенням, вони здійснюватимуться на базі Регіональних громадських приймалень міністра оборони України, що вже п’ятий місяць функціонують у Львові, Донецьку, Севастополі, Чернігові, Києві.

Як розповіла керівник львівської громадської приймальні міністра оборони України майор юстиції Алла Сибірякова, залучення спеціалістів структурних підрозділів оборонного відомства дозволить вивести роботу новоутворення на більш ефективний рівень з надання безкоштовної, кваліфікованої, правової допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим у запас або відставку, членам їхніх сімей та іншим громадянам, які звертаються по допомогу для вирішення своїх нагальних питань.

– З часу створення громадської приймальні ми провели прийом більше вісімдесяти громадян. Питання здебільшого стосувалися соціальної сфери, правильності оформлення документів правового характеру, пенсійного забезпечення членів сімей учасників бойових дій, житлових питань, прав безкоштовного лікування у лікувальних закладах ветеранів військової служби та учасників бойових дій, – наголосила майор юстиції Алла Сибірякова. – Також було дано чимало роз’яснень з питань, що не відносяться до компетенції міністра оборони України, а, відповідно, до компетенції інших посадових осіб органів державної та виконавчої влади.

Власне, відповідно затвердженого графіку прийом буде здійснюватися наступним чином:

18 червня 2013 року – представником Департаменту фінансів Міністерства оборони України;

9 липня 2013 року – представником Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації;

6 серпня 2013 року – представником Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України;

17 вересня 2013 року – представником Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

29 жовтня 2013 року – представником Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

19 листопада 2013 року – представником Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

17 грудня 2013 року – представником Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації.