Українські військові в Косово вшанували пам’ять загиблих співвітчизників

Душпастир українського контингенту лейтенант Паєвський (ієрей Петро) разом з групою миротворців рушили в напрямку населеного пункту Лєпосавичі, що знаходиться на півночі Косова. Влітку 2007 року поблизу цього адміністративного центру внаслідок дорожньо-транспортної пригоди передчасно обірвалося життя двох українських військовослужбовців: старшого сержанта Олега Денисюка та молодшого сержанта Миколи Ткачука. Трагічна подія трапилася вночі. Під час повернення відділення з патруля на гірській дорозі перекинулася бойова розвідувальна дозорна машина (БРДМ) українського континенту.

Отець Петро відправив службу біля меморіальної плити і скропив її свяченою водою, а військовослужбовці пом’янули загиблих співвітчизників молитвою.

Як зазначив священик українського національного контингенту ієрей Петро, тільки надзвичайно хоробрі та патріотичні люди здатні служити країні і стати непоміченими героями під час війни.

– Наші співвітчизники вірою і правдою служили на благо людей Косово та України. Вірність і відданість Миколи та Олега своєму обов’язку ілюструють ідеал справжнього солдата Збройних Сил України, ідеал людини з великої букви, – підкреслив отець Петро.