Українські вертолітники освоюють повітряний простір Кот-д’Івуару

Наші співвітчизники, демонструючи присутність миротворчих сил, виконали обліт населених пунктів в прикордонних районах та важкодоступних територій, покритих джунглями та горами. Загальна протяжність маршруту склала 330 км.

– Після виконання екіпажами польотів інспектори зі складу Операції ООН у Кот-д’Івуарі сертифікували транспортно-бойові вертольоти, що підтвердило готовність українського контингенту до виконання завдань за призначенням. У ході роботи інспекторів перевірявся також стан озброєння, автомобільної спецтехніки, майна, спорядження та медичного обладнання, – розповів старший окремої авіаційної групи заступник командира 56-го окремого вертолітного загону підполковник Олександр Чаплінський.