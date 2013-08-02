У Сумах з курсів перепідготовки випустились військові, звільнені в запас

Навчання відбувалися протягом двох місяців за сприяння Міністерства соціальної політики, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також Ресурсного та кар’єрного центру для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України.

28 військовослужбовців 27-го Сумського реактивного артилерійського полку опановували цивільну спеціальність «Організація та управління підприємствами малого та середнього бізнесу», та отримали свідоцтва та сертифікати про підвищення кваліфікації державного зразка.

– Даний проект діє на базі Сумського Державного університету з 2007 року, – повідомив голова правління Ресурсного та кар’єрного центру для звільнених військовослужбовців Олександр Коренчук. – Досвідчені викладачі вишу забезпечили слухачів необхідними знаннями у сфері бізнесу для подальшого працевлаштування та надали корисні поради, які, сподіваюся, допоможуть військовим адаптуватися до умов цивільного життя.