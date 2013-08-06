Перевірка пошуково-рятувального загону продемонструвала їхню готовність діяти за призначенням

Сигнал терміново вийти в море і відпрацювати завдання у складі пошуково-рятувального загону під керівництвом начальника Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України капітана 1 рангу Віктора Двухшорстнова отримали протичовновий корвет “Тернопіль”, морський тральщик “Черкаси”, рятувальне буксирне судно “Кременець”, рейдовий водолазний катер “Ромни” та підрозділ спеціальних операцій на швидкохідних катерах.

Безпосередньо в морі дії сил перевірив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Дмитро Шакуро.

– Такі перевірки необхідні флоту насамперед для оцінки фактичної спроможності сил виконувати подібні операції в зоні відповідальності Військово-Морських Сил, – зазначив контр-адмірал Дмитро Шакуро, який додав, що раптові перевірки на флоті будуть практикуватися і надалі, при відпрацюванні силами і підрозділами інших завдань.

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС попередньо дав високу оцінку діям екіпажів кораблів, суден та підрозділів флоту під час цієї раптової перевірки. На думку контр-адмірала, визначені сили у відведений час здійснили перехід в район умовної аварії літака діяли чітко, злагоджено і оперативно.

Найближчим часом буде підведено остаточні підсумки раптової перевірки.