Перевірка пошуково-рятувального загону продемонструвала їхню готовність діяти за призначенням
Сьогодні, 6 серпня, під час раптової перевірки українські військові моряки на зовнішньому рейді Севастополя відпрацювали дії з рятування літака, що зазнав лиха, пошук і рятування аварійного об’єкту та пілота, проведення підводно-пошукових робіт з виявлення літака та підйому спеціальної апаратури.
Сигнал терміново вийти в море і відпрацювати завдання у складі пошуково-рятувального загону під керівництвом начальника Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України капітана 1 рангу Віктора Двухшорстнова отримали протичовновий корвет “Тернопіль”, морський тральщик “Черкаси”, рятувальне буксирне судно “Кременець”, рейдовий водолазний катер “Ромни” та підрозділ спеціальних операцій на швидкохідних катерах.
Безпосередньо в морі дії сил перевірив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Дмитро Шакуро.
– Такі перевірки необхідні флоту насамперед для оцінки фактичної спроможності сил виконувати подібні операції в зоні відповідальності Військово-Морських Сил, – зазначив контр-адмірал Дмитро Шакуро, який додав, що раптові перевірки на флоті будуть практикуватися і надалі, при відпрацюванні силами і підрозділами інших завдань.
Тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС попередньо дав високу оцінку діям екіпажів кораблів, суден та підрозділів флоту під час цієї раптової перевірки. На думку контр-адмірала, визначені сили у відведений час здійснили перехід в район умовної аварії літака діяли чітко, злагоджено і оперативно.
Найближчим часом буде підведено остаточні підсумки раптової перевірки.