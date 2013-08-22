Військові авіатори піднімуть у львівське небо прапор України площею 288 м2

З ініціативою провести такий політ виступив голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук. Державний прапор розміром 12 на 24 метри був доставлений до аеродрому вертолітного полку в Новому Калинові на Львівщині з Криму.

Напередодні демонстраційного польоту на своєму аеродромі авіатори провели льотну зміну з виконанням тренувальних польотів з національним прапором. За ходом тренувань спостерігали журналісти місцевих і загальноукраїнських телеканалів та представники Львівської обласної державної адміністрації. Екіпаж вертольота Мі-8МТ на чолі з командиром полку полковником Юрієм Вербельчуком виконав політ з українським прапором бездоганно.

– Я пишаюсь тим, що право здійснити політ з найбільшим в Україні державним прапором надали нашому полку. Виконати такий політ до снаги лише добре підготовленим пілотам. Внаслідок суттєвого пожвавлення в бойовій підготовці в нашому полку – екіпажів, здатних виконати найскладніші завдання достатньо. Підкреслюю, наші льотчики несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни та в системі пошуково-рятувального забезпечення, а також залучаються до чергування в районах високої пожежної небезпеки та виконують миротворчі завдання за кордоном, – зазначив командир 7-го окремого полку армійської авіації полковник Юрій Вербельчук.

Авіатори зазначили, що тренування і демонстраційний політ з прапором – один з елементів бойової підготовки пілотів.

– Звичайно політ з прапором є непростим для екіпажу. Пілоту необхідно показати всю свою майстерність – стримати вертоліт на висінні в одній точці, стати точно над центром вантажу. Але подібні вправи екіпажам доводиться виконувати часто. Тільки замість прапору на зовнішню підвіску беруть інші вантажі. Наприклад, для гасіння лісової пожежі вертоліт може підняти в небо на зовнішній підвісці і доставити в епіцентр пожежі до 5 тонн води. Нашому екіпажу таке завдання доводилося виконувати в Криму під час гасіння пожежі, – розповів бортовий технік вертольоту капітан Володимир Затварський.