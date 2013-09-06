На Дніпропетровщині закінчилися змагання на кращу розвідувальну групу 6-го армійського корпусу

У змаганнях, які відбулися під керівництвом начальника розвідки 6-го армійського корпусу полковника Олександра Штурко брали участь найкращі військовослужбовці-розвідники з частин корпусу.

На першому етапі учасники змагань склали заліки з основних предметів бойової підготовки. Командири розвідувальних груп прийняли рішення на ведення розвідки та перевірили готовність групи до виконання завдань.

Відповідно до жеребкування, вночі на полігоні 8 груп розвідників, через кожні 20 хвилин вирушали на виконання першого практичного завдання – вивід групи у тил противника.

Кожній групі було надано азимут, дирекційний кут та дальність до “точки”. Прибувши на “контрольну точку” учасники змагань виходили на зв’язок та отримували нові координати.

Загалом за першу ніч змагань розвідники подолали понад 30 кілометрів по пересічній місцевості. З виходом у точку збору кожна група здійснила подолання водної перешкоди, мінно-вибухових загороджень та організацію засідки та “дньовки”.

Перед початком другої ночі розвідгрупи висувалися у визначений район місцевості для пошуку об’єкту умовного противника. Після чого з виходом до місця збору групи долали смугу перешкод загальною довжиною до 3 кілометрів.

Після всіх цих випробувань воїни-розвідники у складі групи демонстрували свою майстерність та вміння влучно стріляти зі штатної зброї. Після виконання вправ стрільб усі розвідувальні групи здійснили відрив від противника – марш-кидок на 10 кілометрів.

Як зазначив начальник розвідки 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Олександр Штурко, впродовж трьох діб воїни-розвідники подолали відстань до 100 кілометрів.

Після завершення групового етапу змагань, в якому прийняли участь 11 військовослужбовців військової служби за контрактом та строковики був визначений – кращий розвідник з’єднання в особистому заліку.

В урочистій обстановці від імені командира 6-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Руслана Хомчака переможців нагородили грошовими преміями та грамотами.

У підсумку І-е місце здобула 2-га розвідувальна група 74-го окремого розвідувального батальйону (командир групи – капітан Максим Почтарьов). ІІ-е місце – 1-ша розвідгрупа 74-го окремого розвідувального батальйону (командир групи – старший лейтенант Антон Тарабановський). ІІІ-е місце – розвідгрупа 92-ї окремої механізованої бригади (командир групи – капітан Сергій Петров).

Перемогу в особистому заліку та звання “Кращий розвідник 6-го армійського корпусу” вибороли солдати Таір Звадінов та старший солдат Дмитро Волков.

Також суддівським комітетом були визначені і нагороджені грамотами розвідгрупи, які показали найкращі результати на кожному з етапів змагань.