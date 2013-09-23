В Очакові відкрито школу майбутніх флотоводців

Рішення про створення гуртка для виховання учнівської молоді на кращих флотських традиціях було прийнято керівниками військових частин виходячи з концепції, щодо допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді та безпосереднього доручення Командувача Військово-Морських Сил ЗС України.

Керівники військових установ, що дислокуються на території міста, привітали перших двадцять вихованців, які зацікавились військовими знаннями флотської справи та небайдужих до історії і традицій вітчизняного флоту. Кожен з них отримав від начальника Очаківського гарнізону капітана 1 рангу Віталія Харченка посвідчення про зарахування до великої братської сім’ї майбутніх захисників Вітчизни.

Наступної неділі очаківські юнги розпочнуть нелегкий шлях підкорення морських просторів і отримання знань професії військового моряка.