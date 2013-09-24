Контр-адмірал Андрій Тарасов: “Корабель “Гетьман Сагайдачний” та контингент готові до виконання завдань”

Вихід із Севастополя українського національного контингенту на борту фрегата “Гетьман Сагайдачний” запланований на сьогодні, 24 вересня, о 15.00.

За словами контр-адмірала Андрія Тарасова, основні завдання контингенту, це – захист торгівельного судноплавства в районі Аденської затоки, Червоного моря та західній частині Індійського океану, догляд підозрілих суден, охорона гуманітарних вантажів, які надсилає Європейський Союз до країн Африканського Рогу та, відповідно, протидія піратству.

– Керівництвом Збройних Сил України, Командуванням ВМС та Центра морських операцій ВМС було проведено дуже велику роботу та всебічну підготовку національного контингенту, яка тривала не один місяць, – сказав контр-адмірал Андрій Тарасов. – Контингент повністю сформований та готовий до виконання завдань. Крім того, під час підготовки ми провели ретельний аналіз діяльності кораблів ВМС ЗС України, миротворчої діяльності Збройних Сил нашої держави, вивчали досвід іноземних країн.

Він також нагадав, що для участі у міжнародних операціях екіпаж корабля, вертолітний загін, доглядова команда під час навчань “Сі бриз” отримали оцінку експертів НАТО другого рівня, та готові до участі в операції “Океанський щит”.

Планується, що фрегат “Гетьман Сагайдачний” прибуде до пункту базування у Джибуті 8 жовтня. На переході морем та у порту Джибуті контингент проведе остаточні заходи з підготовки до практичних дій. Там український корабель приєднається до кораблів ВМС Норвегії “Фрітьоф Нансен” та ВМС США “Де Верт”, які на цей час беруть участь в операції. Крім того в операції “Океанський щит” беруть участь патрульні літаки від Норвегії та Люксембургу.

Як розповів командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов, особливу увагу на етапі підготовки було приділено логістичному та медичному забезпеченню.

– На кораблі сформована потужна медична група, яка включає в себе хірурга, стоматолога, лікаря-епідеміолога, розгорнуте стоматологічне обладнання, – сказав він. – За своїми характеристиками, запасами пального, води, продуктів харчування корабель спроможний автономно місяць перебувати у морі. Але ми практично кожного тижня будемо поповнювати всі запаси.

Після участі в операції НАТО “Океанський щит”, з січня 2014 року планується участь українського національного контингенту в операції Європейського Союзу “Аталанта”.