Військовослужбовці 8 армійського корпусу стали чемпіонами Сухопутних військ

Загальна кількість учасників змагань, включаючи військовослужбовців розвідувальних груп, суддів на етапах та представників секретаріату першості сягнула двох сотень чоловік.

– Чотирнадцять найкращих розвідувальних груп з трьох армійських корпусів, Командування високомобільних десантних військ та Військової академії з Одеси впродовж чотирьох днів пройшли 14 складних і виснажливих етапів, – повідомив керівник змагань начальник розвідувального управління – заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗС України полковник Андрій Шевченко. – Організовуючи і проводячи ці змагання, ми перш за все мали на меті перевірити майстерність, навченність і натренованність наших розвідників в індивідувльній професійній підготовці та вмінню злагодженно діяти і вирішувати найскладніші завдання у складі команди – розвідувальної групи. І з цим завданням найкраще впоралися підлеглі командира окремого розвідувального батальйону 8 армійського корпусу Сухопутних військ підполковника Леоніда Клинтюка, з чим ми їх і вітаємо.

Переможці першості – розвідувальна група лейтенанта Єгора Гладкова разом із званням чемпіона 2013 року отримала кубок, диплом за 1 місце та грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Минулорічні чемпіони – розвідгрупа окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу лише на 30 балів поступилася першому місцю, при тому, що їх відрив від третьої команди змагань – представників військової академії з Одеси – сягнув аж чотирьох сотень балів. За здобуті “срібні” нагороди першості команда окремої механізованої бригади також отримала від організаційного комітету кубок, диплом і 5 тисяч гривень. Одесити за третю сходинку п’єдесталу крім кубка і диплома були нагороджені трьома тисячами гривень.

Крім того, організатори змагань та суддівська колегія за підсумками першості визначили п’ять кращих воїнів-розвідників, які отримали шеврони з надписом “Кращий розвідник Сухопутних військ Збройних Сил України” з правом носіння його на лівому рукаві камуфльованої куртки вище кишені, це: солдат Захар Іванченко (м. Новоград-Волинський), солдат Олександр Покраса (м. Новоград-Волинський), солдат Святослав Повстанюк (м. Новоград-Волинський), старший сержант Анатолій Лисецький (Військова академія, м. Одеса), солдат В’ячеслав Кухтін (смт. Гончарівське).