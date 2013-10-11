Військовослужбовці 8 армійського корпусу стали чемпіонами Сухопутних військ
Сьогодні, 11 жовтня, у Новограді-Волинському урочистим нагородженням чемпіона і призерів фінішувала чотириденна підсумкова першість Сухопутних військ Збройних Сил України за звання кращої розвідувальної групи серед частин та підрозділів військової розвідки
Загальна кількість учасників змагань, включаючи військовослужбовців розвідувальних груп, суддів на етапах та представників секретаріату першості сягнула двох сотень чоловік.
– Чотирнадцять найкращих розвідувальних груп з трьох армійських корпусів, Командування високомобільних десантних військ та Військової академії з Одеси впродовж чотирьох днів пройшли 14 складних і виснажливих етапів, – повідомив керівник змагань начальник розвідувального управління – заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗС України полковник Андрій Шевченко. – Організовуючи і проводячи ці змагання, ми перш за все мали на меті перевірити майстерність, навченність і натренованність наших розвідників в індивідувльній професійній підготовці та вмінню злагодженно діяти і вирішувати найскладніші завдання у складі команди – розвідувальної групи. І з цим завданням найкраще впоралися підлеглі командира окремого розвідувального батальйону 8 армійського корпусу Сухопутних військ підполковника Леоніда Клинтюка, з чим ми їх і вітаємо.
Переможці першості – розвідувальна група лейтенанта Єгора Гладкова разом із званням чемпіона 2013 року отримала кубок, диплом за 1 місце та грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Минулорічні чемпіони – розвідгрупа окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу лише на 30 балів поступилася першому місцю, при тому, що їх відрив від третьої команди змагань – представників військової академії з Одеси – сягнув аж чотирьох сотень балів. За здобуті “срібні” нагороди першості команда окремої механізованої бригади також отримала від організаційного комітету кубок, диплом і 5 тисяч гривень. Одесити за третю сходинку п’єдесталу крім кубка і диплома були нагороджені трьома тисячами гривень.
Крім того, організатори змагань та суддівська колегія за підсумками першості визначили п’ять кращих воїнів-розвідників, які отримали шеврони з надписом “Кращий розвідник Сухопутних військ Збройних Сил України” з правом носіння його на лівому рукаві камуфльованої куртки вище кишені, це: солдат Захар Іванченко (м. Новоград-Волинський), солдат Олександр Покраса (м. Новоград-Волинський), солдат Святослав Повстанюк (м. Новоград-Волинський), старший сержант Анатолій Лисецький (Військова академія, м. Одеса), солдат В’ячеслав Кухтін (смт. Гончарівське).