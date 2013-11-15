Міноборони скасував рішення щодо розподілу квартир в Києві посадовим особам Генштабу Збройних Сил України

1. Зважаючи на підтверджені факти допущених порушень під час розподілу квартир, та висновки комісії, що проводила службове розслідування, скасовано рішення про надання житлової площі адміралу Кабаненку І.В. та старшому лейтенанту Барабашук О.В.

2. Раніше затверджені рішення про оголошення складу житлової комісії гарнізону міста Києва від 16 травня 2013 року № 7 скасовано як такі, що видані з перевищенням повноважень та не відповідають вимогам наказів Міністерства оборони України.

3. З метою недопущення в майбутньому подібних випадків, начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-полковнику Замані В.М. та начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Грузинській Я.О. доручено упорядкувати та зробити більш прозорим для громадськості:

- ведення квартирного обліку у військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних органах;

- ведення облікових справ військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби в запас або у відставку та членів їх сімей;

- впорядкування обліку житлової площі, яка надходить до гарнізонів для розподілу серед військовослужбовців.

За рішенням Міністра оборони України Павла Лебедєва, військовослужбовців та працівників ЗС України, які допустили порушення, виявлені під час службового розслідування, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності наказами відповідних командирів та начальників.