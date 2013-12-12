Міністр оборони України Павло Лебедєв: “Збройні Сили є оплотом стабільності і повинні бути консолідуючою ланкою суспільства”

Під час зустрічі глава оборонного відомства поінформував курсантів, а також командний і професорсько-викладацький склад щодо пріоритетності євроінтеграційного курсу України, досягнутих результатів у цьому напрямку, а також щодо перспектив, пов’язаних із впровадженням Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.

Павло Лебедєв звернув увагу присутніх на те, що у своєму зверненні до Українського народу 25 листопада цього року Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович наголосив, що альтернативи побудові суспільства за європейськими стандартами в Україні немає.

– Збройні Сили є оплотом стабільності і повинні бути консолідуючою ланкою суспільства, – зазначив Міністр оборони України.

Павло Лебедєв підкреслив, що військовослужбовці Збройних Сил України протягом всіх років незалежності залучаються до проведення спільних навчань з багатьма зарубіжними партнерами, а також виконують завдання у складі національних контингентів в різних “гарячих” точках світу.

– Сьогодні 762 представники Збройних Сил України беруть участь у 12 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, НАТО та ЄС, – наголосив він.

За словами Міністра оборони України, в подальшому міжнародне військове співробітництво планується активізувати.

– Затверджена Президентом України Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року передбачає розширення участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також розширення спектру діяльності багатонаціональних військових формувань, – зазначив Павло Лебедєв.