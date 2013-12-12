“Приріст числа контрактників у Збройних Силах свідчить про довіру суспільства до війська”, – Міністр оборони України
Результатом виконання Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року має стати виведення Збройних Сил на якісно новий рівень боєготовності, забезпечення переходу на контрактний принцип комплектування та підвищення соціального захисту військовослужбовців.
На цьому сьогодні, 11 грудня, наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час зустрічі з особовим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.
Міністр оборони поінформував про плани оборонного відомства щодо удосконалення принципів застосування, підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил з використанням кращих військових стандартів.
– Роботу щодо концептуальних змін вже розпочато. Зокрема, розроблена та реалізується національна концепція оперативних спроможностей військ, яка стане основою для процесів планування застосування, підготовки та розвитку Збройних Сил, збалансування їх потреб з наявними ресурсами, – наголосив він.
За словами Павла Лебедєва, в ході реформи передбачається відновити раціональний баланс між чисельністю бойових частин і частин забезпечення.
– При цьому відсоток військових частин, здатних негайно реагувати на можливі загрози, виросте більш ніж в три рази, – зазначив він.
Міністр оборони повідомив, що на даний час 60% посад рядового і сержантського складу у Збройних Силах України вже укомплектовані військовослужбовцями за контрактом.
– Приріст числа контрактників свідчить про довіру суспільства до Збройних Сил, – наголосив Павло Лебедєв.