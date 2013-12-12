“Приріст числа контрактників у Збройних Силах свідчить про довіру суспільства до війська”, – Міністр оборони України

На цьому сьогодні, 11 грудня, наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час зустрічі з особовим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.

Міністр оборони поінформував про плани оборонного відомства щодо удосконалення принципів застосування, підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил з використанням кращих військових стандартів.

– Роботу щодо концептуальних змін вже розпочато. Зокрема, розроблена та реалізується національна концепція оперативних спроможностей військ, яка стане основою для процесів планування застосування, підготовки та розвитку Збройних Сил, збалансування їх потреб з наявними ресурсами, – наголосив він.

За словами Павла Лебедєва, в ході реформи передбачається відновити раціональний баланс між чисельністю бойових частин і частин забезпечення.

– При цьому відсоток військових частин, здатних негайно реагувати на можливі загрози, виросте більш ніж в три рази, – зазначив він.

Міністр оборони повідомив, що на даний час 60% посад рядового і сержантського складу у Збройних Силах України вже укомплектовані військовослужбовцями за контрактом.

– Приріст числа контрактників свідчить про довіру суспільства до Збройних Сил, – наголосив Павло Лебедєв.