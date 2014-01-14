Заступник командувача Місії ООН у Ліберії: “Боєготовність українських миротворців дійсно вражає”

Під час брифінгу його ознайомили з історією, діяльністю та досягненнями українського контингенту. Сабір Алі відвідав аеродром вертолітного загону, де йому продемонстрували зразки озброєння та техніки, а також засоби інженерно-авіаційного обслуговування. Посадовцю показали вертоліт Мі-8 з повним бойовим комплектом.

– Я приємно вражений тим, що побачив в українському контингенті, – заявив заступник командувача Місії ООН у Ліберії бригадний генерал Сабір Алі. – У 56 вертолітному загоні служать справжні професіонали, які готові діяти в будь-яких умовах і в будь-який час. Військовослужбовці за короткий час трансформують транспортний вертоліт у бойовий і навпаки, завдяки чому командування місії не має необхідності залучати бойові вертольоти з сусідніх країн. Я задоволений знаннями та діями рятувальної парашутно-десантної групи, яка часто вилітає на завдання з екіпажем вертольота.

Наприкінці зустрічі Сабір Алі привітав весь особовий склад 56 вертолітного загону з 10 річницею перебування українського національного контингенту на Чорному континенті та побажав їм успіхів у нелегкій справі – підтримувати мир там, де його потребують.