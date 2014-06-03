Військові провели для журналістів практичні заняття "Екстремальна журналістика"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на базі полігону 240-го Центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України у Житомирській області для журналістів відбулись практичні заняття з “Екстремальної журналістики”.

Управління преси та інформації Міністерства оборони України спільно з інструкторами з 8-го армійського корпусу провели практичні заняття на полігоні з представниками вітчизняних засобів масової інформації щодо роботи в екстремальних умовах, під час бойових дій та у кризових ситуаціях.

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Під час занять журналістів навчали виживанню в польових умовах, діям та правилам поведінки під час обстрілів, терористичних актів, вибухів, пожеж, навичкам самозахисту, наданню першої медичної допомоги тощо.

Також усі охочі повправлялись у стрільбі зі зброї (пістолет ПМ, автомат АК-74, гвинтівка СВД) на вогневому рубежі.

Крім того, працівникам ЗМІ продемонстрували побут військовослужбовців у польових умовах та влаштували святковий фуршет з нагоди професійного свята – Дня журналіста.