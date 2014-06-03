Україні відомо, що РФ може використати українські літаки з метою провокації - Міноборони

На цьому сьогодні, 3 червня, наголосив виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль під час брифінгу для представників ЗМІ за підсумками участі в засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

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"Сьогодні вночі ми отримали інформацію про те, що 8 літаків МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, які залишилися на території тимчасово окупованої АР Крим і мають українську військову символіку на борту, почали активно готуватися для провокативної мети – використання на Сході нашої держави з метою показати, як Збройні Сили України застосовують зброю по мирному населенню. Дана інформація була розлого поширена вітчизняними засобами масової інформації, отже тепер російська сторона знає, що про її плани добре відомо", - наголосив він.