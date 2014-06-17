У Рівному відкрито громадську приймальню Міністра оборони України
16:15, 17 червня 2014Військо
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У Рівному на базі обласного військового комісаріату розпочала роботу Регіональна громадська приймальня Міністра оборони України.
Відкрито приймальню Міноборони / mil.gov.ua
Через приймальню військовослужбовці, члени їх сімей, громадяни України зможуть адресувати свої питання до керівництва оборонного відомства безпосередньо з Рівного.
Прийом громадян у Регіональній громадській приймальні Міністра оборони України здійснюватиме майор юстиції Володимир Савчук. Постійно діятиме “гаряча” телефонна лінія.
Робота приймальні дозволить швидко і якісно вирішувати нагальні питання, оперативно реагувати на звернення громадян та шукати шляхи вирішення проблем безпосередньо в Рівненській області.
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