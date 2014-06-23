АМКУ не виключає подальшого затягування закупівлі бронежилетів для української армії

Як заявив в ході прес-конференції в Києві в.о. голови АМКУ Микола Бараш, в тендері відсутня конкуренція серед потенційних учасників - постачальників необхідної продукції.

«Учасників торгів повинна бути декілька», - сказав Бараш.

У той же час, за його словами, в Україні є лише одне підприємство, готове надати бронежилети необхідної категорії. Якщо ситуація не зміниться, зазначив Бараш, є ризик того, що закупівля жилетів буде визнана незаконною, а сам тендер треба буде оголошувати наново, що утруднить постачання бронежилетів в армію.Читайте такожГПУ порушила справу щодо АМКУ за блокування закупівлі бронежилетів

«Є ймовірність того, що ми так і не отримаємо двох незалежних постачальників бронежилетів (в ході тендерів, як того вимагає закон - УНІАН) такі ризики є і нас це теж турбує, - підкреслив Бараш. - Я точно знаю, що така процедура (закупівлі - УНІАН) має бути конкурсна, якщо ми хочемо отримати багато бронежилетів за хорошою ціною. В іншому випадку - це монополія, яка тягне підвищення ціни. А я боюся, що ми зіткнемося з тим, що конкуренції не буде, і ми будемо змушені відзначити (тендер - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 20 червня на засіданні парламенту в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив, що Антимонопольний комітет блокує закупівлю бронежилетів для військовослужбовців.Читайте такожДСНС України замовила бронежилети і каски в польському державному холдингу

"Я отримав інформацію про те, що рішенням постійно діючої адміністративної комісії Антимонопольного комітету України на підставі скарги товариства припинена дана процедура закупівель", - сказав Коваль і додав, що розгляд скарги призначено на 26 червня.